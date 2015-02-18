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لافروف يحذر الغرب من توريد أسلحة لأوكرانيا

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لافروف يحذر الغرب من توريد أسلحة لأوكرانيا لافروف يحذر الغرب من توريد أسلحة لأوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب مجددا من توريد أسلحة إلى أوكرانيا، وقال الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو إن الوضع الراهن في مدينة ديبالتسيف لا يجوز أن يتحول لذريعة لإخفاق عملية السلام، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو دعا مجددا لدعم بلاده بالمعدات التقنية العسكرية في مكالمته الهاتفية مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي، وذلك وفقا لمصادر من العاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن الانفصاليين المواليين لروسيا فرضوا سيطرتهم الثلاثاء على أجزاء واسعة من مدينة ديبالتسيف، التي تمثل تقاطعا استراتيجيا مهما، وبعد ذلك بدأت القوات الأوكرانية الحكومية سحب جنودها.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو أن لافروف ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أعربا عن قلقهما بشأن الوضع في مدينة ديبالتسيف في محادثة هاتفية.

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