رسالة مشعل لنتنياهو | بقلم : جمال الشناوي

للإخوان وجوه كثيرة .. وجه تكسوه ابتسامة صفراء وآخر يكشر عن أحقاده ويغمد خنجره فى ظهر الوطن .. أى وطن . تاريخ طويل من الخيانه والعمالة منذ التأسيس الإنجليزى للإخوان .. مرورا بخيانة مصر منذ مفاوضات الجلاء والاستقلال وحتى الآن .

حماس هى الفرع الفلسطينى للجماعة العميلة لكل الأوطان والباحثة عن السلطة فى كل وطن وأي مكان ، وإليكم الدليل وحتى لو نفت قيادات حماس فعادتهم ككل الإخوان الكذب .

يوم الجمعه الماضية اعتلي منبر أحد المساجد في مدينة رفح الفلسطينية الإرهابى الحمساوى الإخواني محمود فضل ..وراح يرغى ويزبد ويمارس التضليل للشعب الفلسطينى البطل فى غزة ..ولكن من بين ما قاله “أيها الإخوة سأزف إليكم خبرا هاما ..الفلسطينيون سيسمعون عن عملية كبيرة ضد الجيش المصرى فى سيناء ستشفى غليل الملسلمين في كل أنحاد العالم “

قالها إرهابى حماس من مسجد برفح التى سال دماء المئات من الجيش المصرى فيها ضد الإحتلال ..الحمساوي الإرهابى الذى شارك فى قتل وسحل ٧ آلاف فلسيطنى من حركة فتح أثناء الإنقلاب على السلطة فى عام ٢٠٠٧ .. بعدما انتهت فترة البرلمان الذى سيطروا عليه ..وكعاده الإخوان يمارسون الديمقراطية لمرة واحدة ..ثم ينقلبون عليها تماما كما يحدث فى ليبيا ..الإخوان هم خونة الأوطان .

> استفزازات حماس الإرهابية لمصر باتت شبه يوميه ..رغم أنها تلهث الآن لإرضاء إسرائيل وتملق رئيس وزرائها ..ففي الأيام الماضية طاف قيادات الحركة وطلبوا لقاءات مغلقة وهامه مع بعض الدبلوماسيين الغربيين .. فى غزة وعدد من العواصم العربية التى تحتضن عصابة حماس الإخوانيه التى مارست القتل ضد شعبها .

> الرسالة كانت واضحة لا تحتمل أي لبس ..ومضمونها من المكتب السياسى لحماس إلى رئيس وزراء إسرائيل ..”مستعدون لعقد هدنة طويله لمده ١٥ عاما عبر مفاوضات مباشرة بين ممثل للحركة فى عاصمة إخوانيه ” .

نقل الدبلوماسيون الرسالة إلى” بيبى” المقبل على الإنتخابات ..وتجاهلت إسرائيل الرسالة ..ولكن حماس تمادت فى بيع غزة مقابل الإستمرار على أطلالها ..بعد أسابيع إستفسر قيادى حمساوى من عصابة الإخوان من أحد الوسطاء معرفة رد إسرائيل ..فلم يجد إجابة ..فإجتمع قيادات العصابة الإخوانية فى غزة ..وتوقعت دوائر عربية أن يتوقفوا عن الإتصالات مع إسرائيل ..لكن كان القرار السياسى للعصابة ..معاودة الإتصال عبر الوسيط ..وإبلاغه بما يتصورون أنه سيسيل لعاب بيبى نتنياهو ..”نحن مستعدون لقبول حل الدولتين والتفاوض على أساسه” .

> وحتي كتابة هذه السطور لم يرد نتنياهو على عصابة الإخوان التى تطبق على غزة ..وتصورى أنه لن يرد .

لحماس وجوه كثيرة ،،فهى تسوق للشعب غزة إنها تقود حرب التحرير ..ولم تجلب لهم سوى الخراب والدمار ،ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية فى الغالبية العظمى منهم هم البسطاء من شعب غزة الصامد .. حماس كالإخوان تبيع الوهم لأتباعها .. وتمارس الخيانة على أبواب الغرف المغلقة .

حماس تنفذ تعليمات جماعة الإرهاب الكبرى “الإخوان”.. فتعليمات قيادات الشر تركز على استهداف و تشويه الجيش المصرى ..فالقيادى فى الحركة الإرهابية التى تسعى حثيثا لنيل رضا الإرهابى الأكبر نتنياهو ..يبشر رفتقه فى الحركه بعمليه إرهابية ضد جيشنا فى سيناء ،،وبعدها كانت محاوله فاشلة بأطنان من المتفجرات ضد قسم الشيخ زويد ..هل عرفتم الآن من هم السفاحون والقتله ..هل وضحت لكم من هى داعش ..؟

قبلها خطبه الجمعة وفى الإسبوع الأول من هذا الشهر تلقت قيادة سيناء معلومات باستفزازات من حركة حماس للجنود والضباط المرابطون على الحدود ..وكان أبرزها اقتراب عضو بحركة حماس بتعليمات من مسئول حماس فى رفح من نقطة حرس الحدود بالقرب من العلامة الدوليه رقم ٦ A وسب الجنود بألفاظ نابية ..وكاد الجنود يردون عليه ..لكن صدرت تعليمات لهم بضبط النفس .

> هذه هى حماس الخيانه ..حماس التى تحرك بعد أفرعها حركة أنصار بيت المقدس “ داعش “في سيناء .

إلى متى يطول صبر جيشنا البطل على استفزازات عصابة حماس الإخوانية الداعشية .التي تعتقل كل مقاوم فلسطينى يطلق رصاصة صوب الإحتلال