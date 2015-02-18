إحالة 80 شخصًا للجنح بتهمة خرق قانون التظاهر أثناء إحياء ذكرة الثورة

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 80 شخصا مقبوض عليهم فى أحداث التظاهرات التي وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكري الرابعة لثورة 25 يناير الي محكمة الجنح .

وقد تم تحديد جلسة الثلاثاءالمقبل 24 فبراير كأولي جلسات المحاكمة ، يشار الى أن قوات الأمن أُلقت القبض على المتهمين فى إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، أثناء الاشتباكات، التى دارت بميادين طلعت حرب وعبد المنعم رياض.

وحملت القضية رقم 845 لسنة 2015 جنح قصر النيل.

وباشر التحقيقات مدير نيابة قصر النيل عمرو عوض، والتى واجهت المتهمين بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر والتعدى على قوات الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة في أحداث العنف أن الثمانين شخصا هم من جميع الحركات الثورية الذين نظموا المظاهرات أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمطالب ثورة 25 يناير.