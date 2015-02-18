أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة 80 شخصًا للجنح بتهمة خرق قانون التظاهر أثناء إحياء ذكرة الثورة

Google+ Print
إحالة 80 شخصًا للجنح بتهمة خرق قانون التظاهر أثناء إحياء ذكرة الثورة إحالة 80 شخصًا للجنح بتهمة خرق قانون التظاهر أثناء إحياء ذكرة الثورة

المستشار هشام بركات النائب العام

 

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 80 شخصا مقبوض عليهم فى أحداث التظاهرات التي وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكري الرابعة لثورة 25 يناير الي محكمة الجنح .

وقد تم تحديد جلسة الثلاثاءالمقبل 24 فبراير كأولي جلسات المحاكمة ، يشار الى أن قوات الأمن أُلقت القبض على المتهمين فى إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، أثناء الاشتباكات، التى دارت بميادين طلعت حرب وعبد المنعم رياض.

وحملت القضية رقم 845 لسنة 2015 جنح قصر النيل.

وباشر التحقيقات مدير نيابة قصر النيل عمرو عوض، والتى واجهت المتهمين بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر والتعدى على قوات الشرطة.

وكشفت تحقيقات النيابة في أحداث العنف أن الثمانين شخصا هم من جميع الحركات الثورية الذين نظموا المظاهرات أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمطالب ثورة 25 يناير.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا