عامل يقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بسوهاج‎

تلقى العميد حسين حامد مدير المباحث الجنائية ، إخطارا من الرائد أحمد طلعت ، معاون أول مباحث مركز سوهاج بمقتل ربة منزل علي يد شقيقها بناحية قلفاو دائرة المركز.

وانتقل إلي المكان مأمور وضباط المركز، وتبين من الفحص والمعاينة قيام ” أ . ع . ن ” 35 سنة عامل قهوجي، بالتعدي بالأيدي علي شقيقته ” ر ” 45 سنة ربة منزل حتي سقطت علي الأرض، ثم انهال عليها باسطوانة بوتاجاز، حتي هشم رأسها تمامًا وفارقت الحياة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وتم ضبط المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.