أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عامل يقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بسوهاج‎

Google+ Print
عامل يقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بسوهاج‎ عامل يقتل شقيقته لشكه فى سلوكها بسوهاج‎

تلقى العميد حسين حامد مدير المباحث الجنائية ، إخطارا من الرائد أحمد طلعت ، معاون أول مباحث مركز سوهاج بمقتل ربة منزل علي يد شقيقها بناحية قلفاو دائرة المركز.

وانتقل إلي المكان مأمور وضباط المركز، وتبين من الفحص والمعاينة قيام ” أ . ع . ن ” 35 سنة عامل قهوجي، بالتعدي بالأيدي علي شقيقته ” ر ” 45 سنة ربة منزل حتي سقطت علي الأرض، ثم انهال عليها باسطوانة بوتاجاز، حتي هشم رأسها تمامًا وفارقت الحياة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وتم ضبط المتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا