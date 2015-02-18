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«الناظر» يستقيل من «الوفد» ويعلن ترشحه مستقلا في الدقي

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أعلن الدكتور هاني الناظر، المستشار العلمي لحزب الوفد، والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، عن استقالته من حزب الوفد بسبب خلاف على الانتخابات، حيث قرر خوض الانتخابات على المقاعد الفردية في دائرة الدقي، وهو ما رفضه الحزب بسبب وجود مرشح لهم في الدائرة هو اللواء سفير نور، عضو الهئية العليا بالحزب.

وقال «الناظر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أردت إعفاء نفسي من الحرج، خاصة وأننى أريد خوض الترشح في دائرة الدقى على المقعد الفردى، والحزب رشح اللواء سفير نور، وبالتالى لا يجوز خوض الانتخابات ممثلا عن الحزب في ذات الوقت، لذلك تقدمت باستقالتى للدكتور السيد البدوي، ولا تزال علاقتى بالحزب ورئيسه طيبة».

وأكد أنه سيتقدم بأوراق ترشحه الخميس كمستقل، قائلا: «لم أكن أنتوي الترشح لولا الضغط الذي مارسه على أهالي دائرة الدقي، كما أن زملائي بالمركز القومي للبحوث طالبونى بخوض الانتخابات، وأسعى من خلال ترشحي إلى حل أزمات باستخدام البحث العلمي والتكنولوجيا في القضاءعلى الأميه والبطالة».

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