«أبوالنصر» يلتقي وفدًا من المجلس الثقافي البريطاني لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، كيرن ديفان، المدير التنفيذي للمجلس الثقافى البريطاني في مصر، ومارك ستيفنز، مدير المجلس، وأدريان تشاتويك، المدير الإقليمي للشرق الأوسط، بحضور الأستاذة نرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة سحر خميس، رئيس قسم برامج التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.

وأكد «أبوالنصر» أن الوزارة تركز في الفترة الحالية على عملية التدريب بشكل عام، وتدريب المعلمين بشكل خاص، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها، مثل المدرسة الداعمة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدرسة حاصلة على الجودة والاعتماد من كل إدارة تعليمية على مستوى جميع المحافظات، بحيث تقدم هذه المدرسة الدعم لعدد من المدارس المجاورة بمعدل 10 مدارس لتطوير العملية التعليمية، من خلال تنمية القيادة، التعليم التفاعلي، مهارات التواصل والاتصال، وإدارة المهارات الحياتية.

وأضاف «أبوالنصر» أنه يتم التركيز على تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، ومعلمي مادتي الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية.

تم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، في موضوعات تحسين طرق التدريس، التعليم التفاعلي، تدريس التكنولوجيا، وتطوير التعليم الفني.

من جانبها، أشارت الأستاذة نرمين النعماني، إلى أن الوزارة بصدد التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لتدريب قيادات الوزارة، ومديري المديريات والإدارات التعليمية على استخدام اللغة الإنجليزية بفاعلية.