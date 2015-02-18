«رشوان»: اتفقنا مع «الإسكان» على تخصيص مقابر للصحفيين بأكتوبر

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة حصل على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتخصيص عدد من المدافن للصحفيين وأسرهم بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للمقيمين في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضح رشوان في كُتيب وزعه على الصحفيين يتضمن كشف حسابه لمدة عامين قضاهما في منصب نقيب الصحفيين، أنه جارى إنهاء الإجراءات والشروط اللازمة للحصول عليها مع الوزارة، وأنه سيتم فتح الباب للتقدم وتحديد شروط الحصول على هذه المدافن خلال أيام قليلة بالنقابة وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس الحالى.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة نجحت في حل أزمة مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس، كما نجح في حل أزمة مدافن الصحفيين بمحافظة الجيزة، والمدافن التابعة لوزارة الإسكان وأندية الصحفيين، لافتاً إلى أنه نجح في حلّ أزمة مصيف بالوظة واسترداد ما تم دفعه من جانب الصحفيين في هذا المشروع من أموال والتي بلغت نحو 2.2 مليون جنيه.

وحول أزمة أراضي الإسكان، أكد أنه بذل جهودًا كبيرة مع المجلس في التعاقد مع جهاز مدينة 6 أكتوبر على كامل قطعة الأرض التي قاموا باستردادها بمعاونة رئيس الوزراء، واتفقوا مع وزارة الأوقاف على تنفيذ هذا المشروع، كما نجح المجلس في توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في 2013.

وأكد أنه نجح في رفع قيمة معاش الصحفيين المتقاعدين إلى 1000 جنيه، بينما رفع قيمة بدل الصحفيين 3 مرات حتى وصلت إلى 1400 جنيه تطبق بدءًا من شهر مارس المقبل.