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السجن من 5 إلى 15 عامًا لـ16 إخوانيًا في «التظاهر دون تصريح» بالبحيرة

  • مصر
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قضت محكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، بسجن 16 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمدد تتراوح من 5 سنوات إلى 15 عامًا، لإدانتهم بـ«التظاهر دون تصريح» بمحافظة البحيرة.

كان المتهمون في القضية رقم 11771 جنايات قسم كفر الدوار والمعروفة باسم قضية «قهوة إيسو»، والمتهم فيها 16 إخوانيًا، يواجهون تهم «التظاهر دون تصريح، وقطع الطريق، وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وقنابل المولوتوف، وتكسير مقهى» بمدخل مدينة كفر الدوار.

كان عدد من أفراد الجماعة نظموا مظاهرة دون تصريح، وحملوا خلالها الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل «المولوتوف»، وقاموا بقطع الطريق، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وقاموا خلالها بالتعدي على بعض الأهالي، وأحدثوا بهم إصابات، كما قاموا بإتلاف المقهى، بسبب وضع صاحبها صورًا للرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس عبدالفتاح ، فقاموا بإتلاف الصور والمقهى والتعدي على الأهالي.

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