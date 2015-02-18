بالصور .. السيسى يلتقي مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صباح اليوم الأربعاء، إحدى القواعد الجوية بنطاق المنطقة الغربية العسكرية لمتابعة اجراءات تأمين القوات للحدود على الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

وناقش الرئيس السيسى، عدداً من الطيارين والأطقم التخصصية والمعاونة فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة والطارئة التى تنفذها القوات الجوية لتأمين الحدود ضد عمليات التسلل والتهريب والتصدى لمخاطر التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر الحدود ، وأشاد بما لمسه من مستوى متميز وإحترافية عالية تعكس مستوى الكفاءة والإستعداد القتالى لقواتنا الجوية.

ووجه الرئيس السيسي التحية لمقاتلى القوات المسلحة ونسور مصر على ما حققوه من ضربات ناجحة ضد المجموعات الإرهابية المسلحة ، وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أى مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ على سيادة مصر وعزة وكرامة شعبها العظيم ، والرد بكل قوة لأى محاولة للمساس بحدودها ومقدساتها ، مؤكداً أنهم أحد الركائز القوية التى تستند إليها القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة المستويات .

ومن داخل إحدى الطائرات قام الرئيس السيسى بإستطلاع الحدود الغربية ومناطق إنتشار الوحدات والتشكيلات والدوريات المقاتلة المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية.

وتابع الإستعدادات النهائية لإحدى الطلعات الجوية لعدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ المهام التدريبية المكلفة بها وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة تنفيذ المهام من داخل مركز العمليات، وإستمع إلى شرح تناول تقديرات الموقف الراهن والاجراءات المتخذة لتأمين الحدود الغربية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية وتشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية والقوات الخاصة وقوات حرس الحدود.

وأثني الرئيس السيسى خلال لقاءه بمقاتلى المنطقة الغربية العسكرية على دورهم الوطنى فى فرض السيطرة الأمنية على إمتداد حدود مصر الغربية ، والتصدى بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التى تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصرى ، مؤكداً أن مصر ماضية فى التصدى بكل حسم لأى محاولات تستهدف المساس بأمنها القومى.

وأعرب عن إعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف فى تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم فى إستعادة الأمن والإستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى كل ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على أمن مصر القومى ، مؤكداً أنهم جرء أصيل مكمل للقوات المسلحة فى أدائها لمهامها فى حماية الوطن أرضاً وشعباً .

وأكد الرئيس السيسي أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى هى المهمة الرئيسية للقوات المسلحة التى لا تهاون فيها ، وأن قواتنا المسلحة ستظل دائماً الدرع الواقى والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم ، وطالب رجال المنطقة الغربية العسكرية إلى مواصلة الجهد والعطاء لتأمين حدود مصر الغربية والتصدى لمحاولات العابثين والمهربين والخارجين عن القانون للحفاظ على أمن الوطن وقدسية ترابه، وحضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية ومحافظ مطروح وكبار قادة القوات المسلحة.