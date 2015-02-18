ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بقصب السكر بأسوان إلى 98 ألف فدان

قالت المهندسة مفيدة الخولي، وكيل وزارة الزراعة بأسوان، إن المحافظة بدأت حاليًا أعمال زراعة محصول قصب السكر خلال الموسم الشتوى الحالى فى

> إجمالى مساحات بلغت نحو 9 الآف فدان بدائرة المحافظة، من بينها الأراضي داخل الزمام الزراعى وخارج الزمام.

وأضافت أن وزارة الزراعة انتهت من تنفيذ عدة مشروعات زراعية وارشادية فى المساحات المستهدف زراعتها هذا العام من محصول قصب السكر بهدف تحسين انتاجية الفدان من محصول القصب من بينها أعمال تحسين التربة والخدمات الإرشادية وإضافة الجبس الزراعى وتطهير الترع والمساقى القريبة من مناطق زراعات القصب للقضاء على القوارض والامراض التى قد تصيب المحصول، بالإضافة إلى الوفاء باحتياجات المزارعين من كميات الاسمدة المطلوبة قبل البدء فى عمليات الزراعة بوقت كافي.

وأشارت إلى أن إجمالى المساحات التى تزرعها المحافظة من محصول قصب السكر خلال الموسم الصيفى تصل إلى أكثر من 89 ألف فدان لتصل المساحة المنزرعة بالقصب بأسوان إلى 98 ألف فدان.