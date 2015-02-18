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البابا تواضروس يستقبل وزير دولة الإمارات

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البابا تواضروس يستقبل وزير دولة الإمارات البابا تواضروس يستقبل وزير دولة الإمارات

إستقبل البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، الدكتور سلطان بن جابر وزير الدولة الاماراتيه لتقديم العزاء باسم دولة ا الامارات لقداسة البابا تواضروس الثاني فى شهداء ليبيا.

كان البابا تواضروس الثاني قد ترأس القداس الإلهى اليوم ، لتأبين الشهداء والصلاة لأجل ، وقدم فى عظته تعازيه لأسر الشهداء باسم المجمع المقدس وكل الهيئات والمؤسسات الكنسية مشيدا بالجهود التي بذلتها الدولة في هذه وقال فى كلمته ” نؤمن أن الصلاة تصنع الكثير ، فطلبة البار تقتدر كثيرا فى فعلها” ،مؤكدا أن الذى يهم مابعد ذلك فالمصير الأبدى هو الاهم الى هؤلاء الذين تناسوا ان هناك حياة ابديه وان هناك الله الديان العادل هو الذى خلق الانسان وهو الذى الانسان سيقف امامه وينال جزائه عن ما صنعته يداه.

وأضاف  نصلى من أجل هؤلاء الأشرار الذين صاروا فى عمى القلب وتناسوا انسانيتهم وتناسوا حياتهم وظنوا ان الانسان سيبقى على الارض، فيا ايها الشرير مهما طالت حياتك انتبه وتوب قبل ان يفوت الاوان، فيا ايها الانسان الذى تسلك باى مفاهيم خاطئة انتبه فالشر والعنف والظلم والقهر والارهاب حتى وان تخفى تحت الاديان فما هو مقبول امام الله انتبه، انتبه لحياتك واسرع لخلاصك انتبه ايها الانسان فاعل الشر وفاعل العنف انتبه وأضاف :فالحياة لن تدوم لك ابدا فربما فى المجال الطبى ميكروب او فيرس صغير يصيب الانسان يقعده ويمنعه من اى حركة انتبه فمهما ظهرت لك قوة ومهما ظهر منك عنف فهذه ليسه خصال الانسان المقبول امام الله مهما ظهرت هذه الامور فيك فهى لا تذكيك للسماء، ايها الانسان الذى تفعل الشر انتبه لحياتك ولمستقبلك الأبدى.

واختتم يعطينا ربنا يسوع كل التعزية ويحفظ بلادنا مصر ويحفظ كل مسؤليها يحميهم، ونحن نثق تماما أن مصر بكل قيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس أنهم جميعا أصحاب حق ولذلك محاربة هذا الفكر الضال وهذا الشر وان كان ستطول ولكن النصرة لأرض مصر.

حفظ الله مصر وبارك بلادنا وكنيستها لالهنا كل مجد وكرامة من الان و إلى الأبد آمين.

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