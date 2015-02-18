باريس غاليري تطلق RED CARPET، تشكيلة راقية من العطور الخاصة

أطلقت باريس غاليري تشكيلة جديدة من العطور الفخمة الإيطالية. Red Carpet Attitude هي تشكيلة مكونة من أربعة عطور مستوحاة من البساط الأحمر الذي يتباهى عليه مشاهير العالم، وهي عطور تجمع في نفحاتها الرقي، السحر والروائح الخلابة.

وتجعل هذه العطور الأربعة من النساء نجمات متألقات، تماماً مثل نجمات السينما والمسرح، من خلال استحضار جو البساط الأحمر وكل ما يأتي معه من شهرة ونجومية وسحر. هذا وتتوفر هذه التشكيلة حصرياً لدى محلات باريس غاليري.

وتُبرِز الأشكال الريادية لأغلفة العطر بألوانها الأحمر والذهبي، روح وألوان البساط الأحمر المعروف بكونه الممشى الأكثر شهرة وألقاً في عالم المشاهير المترف. تكشف الأغلفة عن زجاجة على شكل نجمة مع قماش أملس وحلي تزدان بها الزجاجة كي تكمل المظهر الفخم والأنيق لعالم مشاهير السينما.

لا تمثل تشكيلة Red Carpet رموزاً خاصة في عالم السينما وإنما تسمح للنساء أن يصبحن هنّ نجمات على طريقتهن وفي حياتهن الخاصة من خلال تجربة هذه العطور الخلابة.

ANGELINA

عطر نبيل، لطيف بشخصية قوية، ANGELINA هو عبير أنيق وحسي، غني بالتناقضات والجاذبية.

العائلة العطرية: الأزهار – الخشب.

النفحات العليا: الياسمين، السامباك، الباديان.

النفحات الوسطى: الكاشميران.

النفحات السفلى: العنبر الأبيض، اختيارات من المسك.

سعر التجزئة: 425 درهم.

KATE

حصري تماماً مثل أفكار سيدة أنيقة، KATE هو عطر شغوف بنفحات الزهور المنسقة، غني بالنفحات والفروقات العطرية.

العائلة العطرية: الزهور – الشيبر.

النفحات العليا: البرغموت، الشاي، الفريزيا.

النفحات الوسطى: زهرة السحلبية، الياسمين، براعم البرتقال.

النفحات السفلى: عشبة البتشولي.

سعر التجزئة: 425 درهم.

NICOLE

أنيق، غامر وعذب. يغازل عطر NICOLE البشرة من خلال دفئه وقوته.

العائلة العطرية: حلو – الأزهار – الفاكهة.

النفحات العليا: البرتقال، تاغيت، الفواكه.

النفحات الوسطى: الورد الأبيض، الغاردينيا.

النفحات السفلى: الكراميل، عشبة البتشولي، المسك.

سعر التجزئة: 425 درهم.

JENNIFER

عطر غريب، جذاب وباذخ. JENNIFER هو عبير جريء دون أن يطغى بقسوة.

العائلة العطرية: الزهور – خشبي – فواح.

النفحات العليا: براعم البرتقال، الماندرين.

النفحات الوسطى: العسل، خشب الأرز.

النفحات السفلى: المسك، حجر الدم، العنبر

سعر التجزئة: 425 درهم.