خلطة مجربّة لتفتيح لون الشعر

الكثير من السيدات يرغبن في تغيير إطلالة شعرهن بين الحين والآخر للشعور ببعض التجديد، ولكن الاستخدام المتكرر للصبغات الكيميائية قد يتلف الشعر ويعرضه للجفاف والتكسر، لذلك فإن الحل يكمن في مكونات الطبيعة.

"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي قناعاً رائعاً يعتمد على تفتيح الشعر باستخدام البابونج، فمكوناته الفريدة تزيد الشعر لمعاناً وصحة، وتمنحه الحيوية والمرونة التي يحتاجها:

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المكونات:

1.نصف لتر من الماء.

2.2 ملعقة من البابونج.

3.2 ملعقة من كريم الشعر المرطب.

4.عصير ليمونة واحدة.

الخطوات:

1.اغلي الماء وأضيفي باقي المكونات عليه.

2.اتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق.

3.اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ضعيه على شعرك تحت أشعة الشمس لمدة ساعة واحدة على الأقل.

4.قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر، ثم كرري هذه العملية يوماً بعد يوم لمدة أسبوع لتحصلي على إطلالة جديدة بشعر فاتح وصحي وحيوي ينبض بالحياة.

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