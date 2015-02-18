بالصور: 6 مفاجآت جمالية لربيع 2015 يمكنك اعتمادها الآن!

انتشرت أفكار جمالية جديدة في أسابيع الموضة لربيع 2015. لكنّ المميز في هذه العروض هو الصيحات التي يمكن تطبيقها في هذا الفصل. جمعنا لك آخر اتجاهات المكياج وأغرب التسريحات، إضافة إلى تنوع ألوان وأشكال طلاء الأظافر التي ستحتل الساحات الجمالية لربيع 2015. كوني السباقة ولا تترددي في اعتمادها بأسرع وقت ممكن.



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1.المكياج باللون الخوخي

انتشرت الظلال الخوخية على مدرجات ربيع 2015، لما لهذا اللون من رومنسية وجاذبية. نؤكد لك أن استخدام هذه الظلال في فصل الشتاء سيمنحك أيضاً إطلالة رائعة ودافئة. لا تترددي في تجربته! وإذا كنت تبحثين عن الغرابة، يمكنك اعتماد طريقة خبيرة التجميل Tom Pecheux باختراع إطلالة عيون بنفسجية لامعة عن طريق تلطيخ أحمر الشفاه البنفسجي جنباً إلى جنب مع الكحل البني. كما يمكنك اعتماد اللون الخوخي في سهراتك عن طريق تغطية جفونك بأثير البورجوندي المتألق. أما بالنسبة لأحمر الشفاه الخوخي فهو اللون الذي سيمنحك إطلالة مثيرة ومدهشة على غرار العارضات.

2.العيون السموكي

وجود الكحل الأسود على المنصات أمر أساسي لا بد منه. لذلك، إذا كنت لا تملكينه، عليك اختيار البعض للحصول على عين القطة الناعمة والرفيعة المناسبة للنهار. أما للمساء، فعليك رسم خط رفيع على طول خط الرموش حول العين مع كحل سائل لأقصى قدر من الدراما. إليك أيضاً خدعة جديدة لتغطية الجفن كاملاً باللون الأسود على طريقة عارضات Hérve Léger. لكن، للحفاظ على الزوايا الداخلية مشرقة وجعل العين تبدو أكبر، يمكنك استخدام اللون الأسود فقط على الزاوية الخارجية للعين.

3.أحمر الشفاه الجريء

عندما كانت عارضات الربيع يضعن مرهم الشفاه الأساسي، كنّ يضعن ظلالاً ضاربة للون الأحمر الكلاسيكي. لا يزال الأحمر المائل إلى البرتقالي "المات" لوناً حديثاً ليناً وسهلاً. في البداية، عليك ملء الشفاه بالقلم، ثم وضع أحمر الشفاه لتشبيع اللون تماماً. وهناك أيضاً اللون البرتقالي الطفيف الذي يجعل أحمر الشفاه يبدو أكثر حداثة.

4.تسريحة جديدة لذيل الحصان

لفّ الشعر على شكل ذيل حصان هو الآن أسلوب جديد يظهر لأول مرة على المدرج في Creatures of the Wind. للحصول على هذه التسريحة، عليك فقط تجفيف الشعر ثم ربطه بإحكام على شكل ذيل حصان وترك نصفه مبعثراً. وقبل الانتهاء، أضيفي المثبت.

5.تسريحات الضفائر المنخفضة

بدت الضفائر المنخفضة في Michael Kors فضفاضة مع الكثير من الخصلات التي تطوف على الوجه. أراد مصفف هذه التسريحة أن يظهر الشعرطبيعياً بتسريحة لافتة ، لذلك قام باستخدام الشامبو الجاف ورذاذ التضخيم للحصول على هذه التسريحة. وبما أن الضفائر هي موضة الشعر التي لا تزول يمكنك اختيار تسريحة الضفيرة البوهيمية المميزة، إذ يكفي فصل الشعر إلى ثلاثة أقسام، صنع ضفيرة في الوسط، ثم لفّ القسمين الآخرين حولها للحصول على هذه التسريحة.

كان هناك العديد من تسريحات الضفيرة المعقدة في أسبوع الموضة والتي لا تناسب سوى المنصات، ولكن هناك فكرة يمكن تطبيقها خلال المناسبات ، إذ يكفي لفّ الضفيرة في كعكة، ما يجعلها مثالية للسهرات.

6.لمسة التجفيف الهوائي

مللت من تجفيف شعرك يوماً بعد يوم؟ إليك هذه التسريحة الجديدة، فهي ستكون أفضل صديق لك! الشعر المجفف في الهواء قد يبدو مميزاً.عليك ببلّ الجزء السفلي من الشعر بالماء والسماح للهواء بتجفيفه لإضافة بعض الملمس الطبيعي عند الأطراف. إذا كنت تريدين تسريحتك أن تبدو طبيعية ومميزة، ننصحك باختيار التسريحة الجانبية فهي كفيلة بإعطائك أسلوباً جديداً ومميزاً . هناك أيضاً تسريحة شعر جديدة، ولتطبيقها عليك بتقسيم الشعر إلى جزأين، وتثبيته في الخلف. عند تجفيفه طبيعياً، سيصبح فضفاضاً ومميزاً.

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