خادم الحرمين وأمير قطر يبحثان مستجدات الأوضاع الخليجية والعربية

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية.

حضر جلسة المباحثات التي عقدت في قصر خادم الحرمين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف.

كما حضرها من الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ووزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني في مكتب الأمير، وسكرتير الأمير للشؤون السياسية علي بن فهد الشهواني، ورئيس جهاز أمن الدولة غانم الكبيسي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث في الديوان الأميري محمد الهاجري، والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير قطر لدى المملكة.

وكان أمير قطر وصل الرياض أمس في زيارة للمملكة، وكان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما كان في استقباله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وأمير منطقة الرياض، وولي ولي العهد، وسفير دولة قطر ورئيس المراسم الملكية محمد الطبيشي، وأمين الرياض المهندس إبراهيم السلطان.

وأجريت لأمير دولة قطر الشقيقة، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح أمير قطر مستقبليه، من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء سفارة قطر في الرياض.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في موكب رسمي إلى قصر الملك.

إلى ذلك، أقام خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض أمس مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد. وقبيل المأدبة صافح أمير دولة قطر الأمراء وكبار المسؤولين، فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر.

إلى ذلك، غادر أمير قطر الرياض مساء أمس بعد زيارة رسمية للمملكة. وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور سعد الجبري، وسفير قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، ومندوب عن المراسم الملكية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء سفارة قطر.