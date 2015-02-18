تأجيل قضية إتلاف تسجيلات خاصة بـ25 يناير إلى جلسة 16 مارس القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى تأجيل قضية إتلاف التسجيلات الخاصة بثورة 25 يناير، واهدار المال العام والمتهم فيها اللواء نبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق. الى جلسة 16 مارس للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة في غرفة المداولة السرية تظرا لحساسية اقوال الشهوج .

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم للمحاكمة، بعد ثبوت قيامه بإصدار أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية، بغرفة الحاسب الآلى التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، لإتلاف 6 سيديهات صورت جميع أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.

وجاء فى نص الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور هو ومن ساعده على إتلاف التسجيلات، وذلك حسب ما أقر الشهود فى محضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة.