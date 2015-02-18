بالصور.. طلاب جامعة المنوفية يقدمون واجب العزاء للأنبا بنيامين فى ضحايا ليبيا

زار العشرات من طلاب جامعة المنوفية تحت اسم “سفراء النوايا الحسنة بجامعة المنوفية”، ظهر اليوم الاربعاء، مطرانية المنوفية لتقديم واجب العزاء للأنبا بنيامين أسقف المنوفية والأقباط من ممثلى الكنيسة فى مقتل 21 من الاقباط فى مذبحة طرابلس على يد تنظيم “داعش ” الإرهابى.

وأكد الأنبا بنيامين “مطران المنوفية “، أن العملية الارهابية لا تمت إلى أى دين بأى صفة، وأن جميع الأديان تقف ضد الأعمال الإرهابية، مضيفًا انه يقدر ويثمن جهد الوفد من سفراء النواية الحسنة فى الجامعة.

وأوضح أنه على يقين بأن القيادة السياسية لن تترك القصاص وانها ستعمل بكل جهدها خلال الفترة القادمة على القضاء على الإرهاب بكافة جذوره.

وأشار الطلاب إلى أنهم لم يتقدموا إلى المطرانية من أجل تقديم واجب العزاء فقط ولكنهم سيعملون معًا من أجل إعادة حق الشهداء وسيعملون خلال الفترة القادمة على تخليد ذكرى الشهداء فى مذبحة طرابلس .