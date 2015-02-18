جيش العراق يقتل أحد أبرز مساعدي البغدادي شمال بعقوبة

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاربعاء، بأن قوة امنية قتلت احد ابرز مساعدي متزعم تنظيم “داعش” الارهابي ابو بكر البغدادي شمال بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ”السومرية نيوز” إن “قوة امنية خاصة اشتبكت، في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء، مع خلية مسلحة مرتبطة بداعش كانت مختبئة بوادي ضيق في محيط مرتفعات تبعد نحو 3 كم عن سدة العظيم شمال بعقوبة”، مبيناً أن “القوة تمكنت من قتل القيادي في داعش ابو معمر المصري وأحد مرافقيه”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه أن “المصري يعد من ابرز مساعدي البغدادي في محافظة صلاح الدين”، مشيراً الى أنه “يسكن العراق منذ 20 عاما وانخرط في صفوف الجماعات المتطرفة منذ اعوام وهرب الى سوريا ثم عاد قبل اشهر”.

وتابع أن “مقتل المصري يمثل ضربة قاسية لتنظيم داعش الذي فقد الكثير من قياداته في الاشهر الماضية في معارك شرسة مع القوات الامنية المشتركة”.

يشار الى أن القوات الامنية المشتركة المدعومة بالحشد الشعبي حررت، أمس الثلاثاء، مرتفعات قريبة من سدة العظيم الاروائية بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.