الإمارات الأكثر إبداعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أظهرت نتائج دراسة أجراها موقع " بيت . كوم " بالتعاون مع " قرية دبي للمعرفة تحت عنوان " التعليم والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " .. أن / 56/ % من الآراء المستطلعة أشارت إلى أن دولة الإمارات هي أكثر دولة ابتكارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

>

> وقال الدكتور أيوب كاظم مدير عام المجمع التعليمي التابع لتيكوم للاستثمارات .. إن مجيء دولة الإمارات كأكثر دولة إبداعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لاستطلاع " بيت.كوم " هو دليل على نجاح استراتيجية الحكومة الرامية إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة.. مشيرا إلى أنه لجعل اقتصاد الإمارات قائما على الابتكار ينبغي وضع استراتيجية تتضمن حلولا عملية للتغلب على معوقات الإبداع.

>

> وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل في الوقت الراهن المرتبة الـ 24 للابتكار وفقا للمؤشر التنافسي العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومع ذلك ينبغي مواصلة العمل لتحقيق مراتب متقدمة خلال الثلاث سنوات القادمة والتي تشكل جزءا من استراتيجية الابتكار الوطنية التي أطلقتها دولة الإمارات أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف أن قرية دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية تشكل جزءا هاما في تذليل هذه المعوقات من خلال حرصهما الدائم على تعزيز التعاون والتقارب بين الأوساط الأكاديمية والصناعية فضلا عن تشجيعهما المستمر للجامعات والمراكز التدريبية في المجمع التعليمي على توفير برامج تعليمية وتدريبية تجعل الطلاب أكثر قدرة على الابتكار وإعدادهم بشكل أفضل لتلبية متطلبات سوق العمل.

من جانبها قالت سهى مارديلي المديرة الإقليمية للمبيعات والموارد البشرية في " بيت.كوم " إن الاستطلاع شمل خمسة آلاف و 891 مشاركا عبر الإنترنت من الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين ولبنان و سوريا والأردن والجزائر ومصر والمغرب وتونس.

وأوضحت أنه هدف إلى معرفة كيفية تعاطي المهنيين في الشرق الأوسط مع الإبداع والابتكار والتعرف على محفزات وعوائق الإبداع في المنطقة وسلط الضوء على كيفية التغلب على التحديات التي تواجه الإبداع في المنطقة.

وأشارت إلى أن الاستطلاع قد خلص إلى أن النظام التعليمي في المنطقة لا يشجع الابتكار والإبداع وبالتالي فنحن بحاجة إلى أن يكون لدى هذا القطاع تصور واضح حيال هذه المسألة والعمل على إيجاد الحلول لها حيث أظهر أن / 89 /% من المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتقدون بأن التفكير المبتكر يشكل أساسا لدفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في بلدانهم .. فيما أشار 73% من المستطلعة آراؤهم إلى أن النظام التعليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحد من الإبداع.

>