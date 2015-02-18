أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مرشح لانتخابات «النواب» بالدقهلية يقدم «شهادة فقر» ويطالب بإعفائه من الرسوم

  • مصر
  • 9
Google+ Print

تقدم أحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، الأربعاء، بـ«شهادة فقر»، وبحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية إلى لجنة تلقي أوراق المرشحين بالمحكمة الابتدائية يفيد بعدم امتلاكه أي أطيان زراعية أو أملاك في قريته.

وطالب المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية بإعفائه من رسوم الترشيح «لكونه من الفقراء الذين لا يمتكلون المبلغ المطلوب للترشيح»، واصفًا نفسه بأنه «مرشح الفقراء».

من جانبه، قال مصدر قضائي إنه «تم رفض طلب المرشح، لأن القانون لا ينص على إعفاء أو استثناء أي فئة من الرسوم».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية