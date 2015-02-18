مرشح لانتخابات «النواب» بالدقهلية يقدم «شهادة فقر» ويطالب بإعفائه من الرسوم

تقدم أحد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، الأربعاء، بـ«شهادة فقر»، وبحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية إلى لجنة تلقي أوراق المرشحين بالمحكمة الابتدائية يفيد بعدم امتلاكه أي أطيان زراعية أو أملاك في قريته.

وطالب المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية بإعفائه من رسوم الترشيح «لكونه من الفقراء الذين لا يمتكلون المبلغ المطلوب للترشيح»، واصفًا نفسه بأنه «مرشح الفقراء».

من جانبه، قال مصدر قضائي إنه «تم رفض طلب المرشح، لأن القانون لا ينص على إعفاء أو استثناء أي فئة من الرسوم».