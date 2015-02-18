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أسقف عام المنيا: تنظيم «داعش» أهدى الأقباط أول وأعظم وثيقة حيّة للاستشهاد

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أكد الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، في بيان أصدره حول استشهاد 21 مصريا قبطيا بليبيا ينتمون لمحافظة المنيا، أن تنظيم داعش قدم لنا دون أن يدري أعظم وثائق الاستشهاد من أجل الايمان، حيث أنها وثيقة حية، وليست وثيقة مكتوبة أو مرئية فقط.

ووصف أسقف عام المنيا فتك مقاتلي «داعش» بليبيا بالشهداء المصريين، بأنه أعظم توثيق للاستشهاد من أجل الإيمان لأن الشهداء المصريين اختطفوا ثم قتلوا لكونهم مسيحيين، ولو كانوا خضعوا لتهديد أو فرطوا في إيمانهم لما قتلهم الإرهابيون، بينما وفر لنا داعش دليل هذه الشجاعة الذي يوثق لاستشهادهم.

وأضاف «مكاريوس»: «لقد سجل لنا شريط الفيديو كيف ظهروا رجالاً ومتماسكين إلى اللحظة الأخيرة، حيث ارتفعت أصواتهم بالتضرع إلى الله عند الشروع في قتلهم، إننا نشرف بهم، وهكذا كان جميع الشهداء في كل واقعة استشهاد، والفرق فقط أنه توافر لنا هذه المرة فيديو يصور استشهادهم».

وامتدح مكاريوس أسر الشهداء مخاطبا إياهم قائلا: «لقد انزعجتم عند سماع خبر اختطاف أبنائكم، ثم تأرجحتم بين الأمل واليأس بخصوص مصيرهم، ثم رُوِّعتم أخيرًا بخبر استشهادهم، ولكن وبقدر صدمتكم وحزنكم الجسيم وشعوركم بالعجز والاستياء الشديدين، إلّا أنكم عما قريب ستدركون أنه مهما علا أولادكم وارتفعوا وكسبوا وتزوجوا وأنجبوا واشتهروا، فإن كل ذلك لا يساوي ما تحقق لهم باستشهادهم، من مجد وخلود وذكرى طيبة وسيرة مشرفة».

وأضاف أن الشهداء هم نموذج نادر في الثبات على الإيمان إلى النفس الأخير. نعزّي فيهم ، وجميع المصريين مسلمين ومسيحيين، وشكرًا للرئيس الإنسان الذي أعلن الحداد سبعة أيام على شهداء مصر.

واختتم مكاريوس بيانه بالقول إننا نصلي من أجل الذين قتلوهم حتى يفتح الله عيونهم، ويقلعوا عن شرورهم، ويضع الرحمة في قلوبهم، ونصلي من أجل ليبيا الشقيقة، ومن أجل إخوتنا المصريين الموجودين حتى يعودوا سالمين.

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