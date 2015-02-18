أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«السادات»: على الدول الصديقة ومنظمات الإغاثة مساعدة النازحين من ليبيا

  • مصر
  • 4
Google+ Print

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدول الصديقة لمصر ومنظمات الإغاثة والصليب الأحمر إلى تقديم الدعم الإنسانى والاعتمادات المالية اللازمة للمساعدة في إجلاء ورعاية المصريين النازحين من ليبيا، نتيجة أحداث العنف والقتل والفراغ الأمنى الذي تشهده ليبيا الآن.

وأكد، في بيان له، أن عودة هؤلاء النازحين من ليبيا سوف تمثل عبئا كبيرا على المصرية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها ، ويجب رعاية هؤلاء العائدين وتوفير فرص عمل لهم بديلا عما تركوه خلفهم من أعمال ومتعلقات، وقد حان الوقت لتقديم مبادرات للمساهمة في هذه المشكلة الإنسانية التي تتعلق بمستقبل ومصير ما يقرب من نصف مليون نازح وأسرهم.

وأوضح «السادات» أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يمكن أن تسند إليه مهمة الرعاية وتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتكون الاعتمادات والمساعدات تحت إشرافه، كون ذلك هو الدور الأساسي والرئيسي للمجتمع المدني.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير