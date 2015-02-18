«السادات»: على الدول الصديقة ومنظمات الإغاثة مساعدة النازحين من ليبيا

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدول الصديقة لمصر ومنظمات الإغاثة والصليب الأحمر إلى تقديم الدعم الإنسانى والاعتمادات المالية اللازمة للمساعدة في إجلاء ورعاية المصريين النازحين من ليبيا، نتيجة أحداث العنف والقتل والفراغ الأمنى الذي تشهده ليبيا الآن.

وأكد، في بيان له، أن عودة هؤلاء النازحين من ليبيا سوف تمثل عبئا كبيرا على الحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها مصر، ويجب رعاية هؤلاء العائدين وتوفير فرص عمل لهم بديلا عما تركوه خلفهم من أعمال ومتعلقات، وقد حان الوقت لتقديم مبادرات للمساهمة في هذه المشكلة الإنسانية التي تتعلق بمستقبل ومصير ما يقرب من نصف مليون نازح وأسرهم.

وأوضح «السادات» أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يمكن أن تسند إليه مهمة الرعاية وتقديم العون والمساعدة للنازحين، وتكون الاعتمادات والمساعدات تحت إشرافه، كون ذلك هو الدور الأساسي والرئيسي للمجتمع المدني.