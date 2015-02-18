وفد الكونجرس الأمريكي يلتقى نشطاء ويبحث وضع حقوق الإنسان في مصر

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، حوارًا مفتوحًا مع وفد من الأمانة الفنية للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، حول وضع حقوق الإنسان في مصر وكيفية تعزيز حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب بشكل خاص، حضره جودي هيرمان، و‪دانا سترول وكلتاهما تعملان كمسئولتين أوائل بالأمانة الفنية للجنة العلاقات الخارجية.‫

وأكد المركز في بيان له، الأربعاء، إن الحوار دار حول وضعية حقوق الإنسان في مصر في ظل الظروف التي تجرى فيها التحقيقات مع عدد من النشطاء والمعارضين للحكومة أو المنددين بالانتهاكات، بالإضافة إلى الأحكام القضائية المشددة والقاسية بحق نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان.

و‫شارك في الاجتماع من المنظمات الحقوقية: نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة.