رئيس نقابة العاملين بالبناء يلتقي ممثلي النقابات العمالية في ٦ شركات

قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العمال يقع عليهم دور كبير تجاه الدولة في المرحلة الراهنة يستوجب من الجميع التكاتف من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهد لما سيكون له من دور في تطوير العمل داخل كافة الشركات والمؤسسات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته النقابة، الأربعاء، في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور القيادات النقابية للعاملين في شركات الطرق بالقاهرة الكبري، ممثلين عن 6 شركات، هي: «النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة للإنشاء والرصف، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية بالقاهرة والقليوبية، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومديرية الطرق والنقل بالجيزة».

وقال الجمل إن مصر تتعرض للعديد من التحديات الاقتصادية، وكذلك هناك تحد كبير يتمثل فيما تتعرض له البلاد من إرهاب داخلي وخارجي، لذا على العمال التغلب على كافة المشكلات، من خلال التواصل مع المسئولين بشكل إيجابي يقضي على كل أزمات دونما تخسير أو التأثير سلبيا على الشركات والمؤسسات.

فيما طالب ممثلو العاملين بشركات الطرق بضرورة النظر في قانون الطرق، لافتين إلى أن هناك تداخلا في الاختصاصات حيث إن الجسور الموجودة في الطرق من اختصاص وزارة الري، وهو ما يكون له سبب كبير في تزايد معدلات حوادث الطرق، مطالبين بضرورة علاج السلبيات والثغرات في القانون.

ومن جهته أكد عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة، أنه طالب بتحديد لقاء مع متخصصين من أجل الخروج برؤية كاملة فيما يخص اسباب حوادث الطرق، مشددا على دور العاملين داخل المنشآت وخارجها في هذا الخصوص.

وناشد الحكومة بأن تثبت جديتها في تطوير وتحديث قطاع الاعمال العام وأن تذلل العقبات التي تواجه الشركات بهذا القطاع، لإنهاء الروتين والبيروقراطية، خاصة فيما يتعلق بأوامر التشغيل الخاصة، لافتا إلى أن هناك الكيل بمكيالين في التعامل مع القطاع الخاص والذي يتم بشكل أكثر مرونة.

وطلب رئيس النقابة من ممثلي العمال في الـ6 شركات بتجهيز أي ملفات حول أي شبهات فساد في أي شركة من الشركات، حتى يمكن حلها أولا بأول.

وفي السياق ذاته طالب الجمل رجال الأعمال بأن يبذلوا قصاري جهدهم لتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب بعض العمالة العائدة من ليبيا، وأن يثبتوا دورهم الوطني في الظروف التي تمر بها مصر لا سيما العمال الذين فقدوا أعمالهم في بعض الدول التي تعاني عدم الاستقرار.

وناشد رئيس النقابة جميع العمال بمساندة مرشحي العمال أو من يساند قضية العمال في كل الدوائر الانتخابية، نظرا لما يقع على عاتق هذا المجلس من مسؤوليات كبيرة، قائلا «العمال لهم مصلحة كبيرة في مجلس النواب القادم».