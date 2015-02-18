«النور» يتقدم بثاني قوائمه الانتخابية

تقدم حزب النور، الأربعاء، بقائمته الثانية لانتخابات مجلس النواب بدائرة شرق الجمهورية والتى تضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء .

وتوجه الممثل القانوني للحزب لدائرة اللجنة والتى مقرها محكمة الشرقية الإبتدائية بأوراق مرشحى القائمة، والتي تضم 15 مرشح من بينهم محمود شرتة الممثل القانوني للحزب، وأحمد شفيق عضو الهيئة العليا للحزب، وعبدالله أمين عضو صندوق محافظة الشرقية وسكرتير أمانة المحافظة، ومحمد أمين عضو اللجنة القانونية.