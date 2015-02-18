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دفاع «اقتحام السجون» يدفع بعدم قبول الدعوى.. والقاضي: «كده كل القضايا بايظة»

  • مصر
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استكملت محكمة جنايات القاهرة مرافعة الدفاع في قضية اقتحام السجون، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرون من قيادات جماعة الإخوان.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي أسامة الحلو، دفاع المتهمين حسن السيد شهاب وعبدالمنعم أمين وأحمد عبدالوهاب، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ودلل على ذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 الصادر في 28 إبريل 2013 بانتداب قاضي تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره.

وأضاف الدفاع أنه لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاضي تحقيق طبقًا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية ودفع بانعدام كافة الإجراءات والتحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى.

وقاطع رئيس المحكمة الدفاع قائلًا له: «كده كل القضايا هتبوظ على حسب تفسيرك».

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