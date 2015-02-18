أخبار عاجلة

لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصر تدعو الدول العربية لإدانة العمل الإرهابي ضد المصريين في ليبيا

  • مصر
  • 6
Google+ Print

دعت الدول العربية في مشروع بيان قدمته لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين، الأربعاء، إلى إدانة العمل الإجرامي الذي تعرض له المواطنون المصريون في ليبيا، وليكون ذلك معبرًا عن تضامن الجامعة العربية مع مصر وتأييدها لما تتخذه من تدابير لدحض التطرف والإرهاب، والتزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها على كل المستويات وبكل السبل.

وشدد السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، في كلمته أمام أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا، وحضور السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، على أن مصر وجيشها وشعبها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب، بل آلت على نفسها إلا أن تدافع عن مواطنيها حيثما وجدوا، موضحًا أنه لذلك كان الرد سريعًا عبر الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع التنظيم الشيطاني في ليبيا، وذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الليبية الشرعية.

وقال «عادل» إن هذا التحرك يستند إلى حق مصر الثابت والأصيل في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المواطنين في الخارج ضد أي تهديد وفقًا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية، ومن بينها المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تحت الفصل السابع، والتي تكفل للدول، فرادى وجماعات، حق الدفاع الشرعي عن النفس وحتى يعلم الجميع أن الدماء المصرية الزكية لن تذهب هدرًا، وأن القصاص سيكون مصير كل من تسول له نفسه بأمن وسلامة مصر وشعبها.

وأشاد «عادل» بمواقف الدول العربية التي سارعت بإدانة هذا العمل الإجرامي، فضلا عما قامت به الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي، والذي عبر عن الإدانة والرفض لهذه العملية الإرهابية الإجرامية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport