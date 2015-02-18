مصر تدعو الدول العربية لإدانة العمل الإرهابي ضد المصريين في ليبيا

دعت مصر الدول العربية في مشروع بيان قدمته لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين، الأربعاء، إلى إدانة العمل الإجرامي الذي تعرض له المواطنون المصريون في ليبيا، وليكون ذلك معبرًا عن تضامن الجامعة العربية مع مصر وتأييدها لما تتخذه من تدابير لدحض التطرف والإرهاب، والتزام الدول العربية بالتعاون المشترك فيما بينها على كل المستويات وبكل السبل.

وشدد السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، في كلمته أمام أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة موريتانيا، وحضور السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، على أن مصر وجيشها وشعبها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب، بل آلت على نفسها إلا أن تدافع عن مواطنيها حيثما وجدوا، موضحًا أنه لذلك كان الرد سريعًا عبر الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة المصرية ضد مواقع التنظيم الشيطاني في ليبيا، وذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الليبية الشرعية.

وقال «عادل» إن هذا التحرك يستند إلى حق مصر الثابت والأصيل في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المواطنين في الخارج ضد أي تهديد وفقًا لنصوص ميثاق جامعة الدول العربية، ومن بينها المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك لعام 1950، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تحت الفصل السابع، والتي تكفل للدول، فرادى وجماعات، حق الدفاع الشرعي عن النفس وحتى يعلم الجميع أن الدماء المصرية الزكية لن تذهب هدرًا، وأن القصاص سيكون مصير كل من تسول له نفسه بأمن وسلامة مصر وشعبها.

وأشاد «عادل» بمواقف الدول العربية التي سارعت بإدانة هذا العمل الإجرامي، فضلا عما قامت به الجامعة العربية وأمينها العام الدكتور نبيل العربي، والذي عبر عن الإدانة والرفض لهذه العملية الإرهابية الإجرامية.