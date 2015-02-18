الاتحاد الأوروبي يتهم انفصاليي أوكرانيا بانتهاك وقف اطلاق النار

اتهمت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الانفصاليين الموالين لروسيا الأربعاء بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار بتصرفاتهم في بلدة ديبالتسيف المحاصرة وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ “إجراء مناسب” إذا استمر القتال، بحسب رويترز.

وتابعت في بيان “تصرفات الانفصاليين المدعومين من روسيا في ديبالتسيف انتهاك واضح لاتفاق وقف اطلاق النار.

“يجب أن يوقف الانفصاليون كل الأنشطة العسكرية. يجب أن تنفذ روسيا والانفصاليون على الفور وبشكل كامل الالتزامات المتفق عليها في مينسك تماشيا مع قرار مجلس الأمن بالأمس بداية من تنفيذ وقف اطلاق النار وسحب كل الأسلحة الثقيلة.”

وقالت “الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مناسبة في حالة استمر القتال وكل التطورات السلبية التي تنتهك اتفاقات مينسك.”