جامعة الإسكندرية توفر 100 فرصة سفر للمعيدين والمدرسين المساعدين

اعتمد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في اجتماعه برئاسة الدكتور صديق عبد السلام – نائب رئيس الجامعة، مقترح مشروع بتوفير 100 فرصة سفر سنويًا للمعيدين والمدرسين المساعدين للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وإنشاء وعاء يختص بتمويل المشروع يعتمد على الموارد الذاتية ودعم شركات الصناعة وتبرعات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد المجلس أهمية العمل على جذب الجهات الداعمة والمستفيدة من الأبحاث العلمية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات العالمية التي تتضمن تبادل طلاب الدراسات العليا في نجاح هذا المشروع الطموح الذي يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمى بالجامعة وإعداد كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى إسهامه في إعداد الخريجين للقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.