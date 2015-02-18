جبهة «مورو» تسلم أسلحة استولت عليها من شرطة الفلبين

سلمت، جبهة «مورو» للتحرير، أكبر جماعة إسلامية متمردة في الفلبين 16 بندقية هجومية استولت عليها من أفراد الشرطة الخاصة الذين قتلوا في تبادل لإطلاق النار في يناير مما عرض محادثات السلام للخطر، وقالت «مورو»، الأربعاء، إن «الخطوة تأتي لإظهار حسن النية».

وأثار تبادل إطلاق النار، في 25 يناير، بجزيرة مينداناو بين جبهة «مورو» وقوة خاصة من الشرطة الشكوك في محادثات السلام مما جعل الرئيس بنينو أكينو يواجه أزمة سياسية.

وقتل 44 شرطياً في الاشتباك وهو الأول بين قوات الأمن الفلبينية و«جبهة مورو» منذ حوالي 4 سنوات.

والاشتباك الذي استمر 12 ساعة وكان نتيجة عملية فاشلة لاعتقال صانع قنابل مرتبط بتنظيم «القاعدة» أثار تساؤلات محرجة لأكينو بشأن مشاركة ضابط شرطة موقوف عن العمل بسبب مزاعم فساد في تخطيط وتنفيذ العملية.

وزاد الغضب العام لمقتل رجال الشرطة الضغط على أكينو للتخلي عن اتفاق السلام مع جبهة مورو والسعي للانتقام لمقتلهم.