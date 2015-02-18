للمرة الأولى .. دبي تستضيف منتدى مايكروسوفت الدولي للتعليم

تستعد مايكروسوفت في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لاستضافة منتدى مايكروسوفت الدولي للتعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الذي يستغرق يومين في 22 و23 من فبراير في فندق جراند حياة في دبي، حيث يهدف المنتدى للإشادة بأفضل الممارسات المبتكرة التي تستعين بتقنيات يمكنها المساعدة في تحقيق خبرات تعلم غنية، كما يبرز المنتدى إنجازات معلمين ومدارس من كافة أرجاء الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى الهند وبكل الذين نجحوا باستخدام التكنولوجيا لإشراك الطلاب وإعدادهم للمستقبل.

وعقب أنتوني سالسيتو نائب الرئيس للتعليم حول العالم لدى مايكروسوفت والذي سيدلي بالكلمة الافتتاحية قائلا «يمثل المنتدى الدولي فرصة للعاملين في مجال التعليم كي يناقشوا مع بعضهم البعض الكيفية التي تعالج بها التقنية التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم في القرن الحادي والعشرين، وسوف يستعرض المنتدى مدى التغير الذي طرأ على التربية والتعليم خاصة الأدوار التي لعبتها الاتجاهات التي سادت المجال مثل الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية وكذلك أداوت تحليل الوصول والتعلم في التغلب على هذه التحديات الرئيسية".

من جانبه قال سامر أبو لطيف المدير العام لمايكروسوفت الخليج قائلا «لقد شهدنا ارتفاعا في مستوى البطالة بين الشباب على مستوى العالم وكي نواجه هذه المعضلة تتعاون برامج مايكروسوفت من قبيل YouthSpark مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية على مستوى العالم بغرض تحفيز الشباب على تحقيق المزيد وإنجاز المزيد من خلال توسيع مدى وصولهم إلى التعليم المتعلق بعلوم الحاسوب. وتواصل مايكروسوفت مؤازرة دمج التقنية في نظام التعليم وعقدت شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات أخرى الشرق الأوسط وأفريقيا لتجهيز المدارس والمعلمين والطلاب باستخدام حلول تعلم ذكي مثل Microsoft Office 365 والسبورات الذكية وأجهزة ويندوز مجهزة بتطبيقات تعليمية".

وأضاف أن "المنتدى العالمي الذي سيعقد في دبي سوف يسلط الضوء على توفير منبر لمشاركة الأفكار المتعلقة بتوفير التقنية لكافة الطلاب والمعلمين في المنطقة، ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا قد حولت خبرات التعلم إلى الأبد، ونحن في مايكروسوفت لا نزال ملتزمين بمساعدة التربويين لتزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاج إلى إعدادهم للعمل والحياة".

وسيحظى المنتدى بحضور أكثر من 450 من أفضل المعلمين وقياديي التعليم في العالم المشاركين في برنامج مايكروسوفت للمعلمين المبدعين وكذلك مدارس نموذجية من أكثر من 35 دولة بالإضافة الى 15 من كبار شركاء المجال التعليمي العالمي والإقليمي.

كما تتميز هذه الفعالية باستضافة متحدثين ذوي حيثية من بينهم صفوة من وزارة التربية والتعليم الإماراتية وشخصيات رائدة في المجال التربوي وكذلك مديرين تنفيذيين لدى مايكروسوفت.

وتضم المناقشات الرئيسية التي ستجري خلال هذين اليومين آخر المبتكرات في التعليم والتعلم وكيف يمكن للتقنية أن تستخدم للتغلب على التحديات التربوية في كافة أنحاء العالم وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويعد هذا المنتدى الدولي الفعالية الأولى التي تنظمها مايكروسوفت مع شركاء التعليم، كما أنها توفر فرصة للتربويين ورواد المدارس للمشاركة وإحداث أثر في مدارسهم ومجتمعاتهم مما يمثل أثرا حقيقيا لتحقيق نواتج تعلم أفضل وكذلك تمكين الطلاب من تحقيق أقصى إمكاناتهم في العمل والحياة.

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