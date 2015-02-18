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مصرع فلاح سقط فى ترعة بالمنوفية

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مصرع فلاح سقط فى ترعة بالمنوفية مصرع فلاح سقط فى ترعة بالمنوفية

جثة- أرشيفية

 

لقى فلاح مصرعه غرقا بالبحر الفرعونى، بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد أن انزلقت قدمه وسقط بمياه البحر أثناء قيامه بسقاية الماشية وجرفه التيار وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطه أشمون بغرق شخص بالبحر الفرعوني بقرية لبيشه، وبانتقال قوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال جثة طارق رشاد عبداللطيف مرسى 43 سنة فلاح وبمناظرتها تبين عدم جود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال نجل عم المتوفى قررا أنه أثناء قيام المذكور بسقاية الماشية إنزلقت قدمه وسقط بمياه البحر ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2692 إداري مركز أشمون .

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