«السيستاني» يستقبل نائب الرئيس الإيراني بمدينة النجف

استقبل المرجع الديني الأعلى لدي الشيعة، على السيستاني، الأربعاء، بمدينة النجف، جنوب العراق، نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جيهانجيري، والوفد المرافق له، كما زار الوفد الإيراني المرجع الديني الشيعي، محمد سعيد الحكيم.

وكان جيهانجيري وصل، صباح الأربعاء، إلى محافظة النجف قادما من بغداد، في اليوم الثالث والأخير لزيارته للعراق، التي التقي خلالها الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، وسلمه دعوة من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لزيارة طهران، كما التقي رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

يذكر أن نائب الرئيس الإيراني وقع بمقر مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الاقتصادية في مجالات النقل والسياحة والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان والمعارض والمجال البيولوجي والتنقيب المعدني والصحة الحيوانية والطب البيطري، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال البيئي وما يتعلق بالغبار والأتربة ومذكرة تفاهم بشأن التقييس والسيطرة النوعية.