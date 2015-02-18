بعد شراء مصر لـ«رافال» ..أمريكا تسمح للمرة الأولى ببيع طائرات بدون طيار العسكرية (تقرير)

بعد يومًا واحد فقط، من توقيع مصر صفقة شراء 26 طائرة «رافال»، أعلنت واشنطن، أمس، الثلاثاء أنها ستسمح للمرة الاولى بتصدير طائرات مسيرة مسلحة (طائرات بدون طيار مزودة بصواريخ) إلى عدد من الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير نشرته الثلاثاء إن «هذه السياسة الجديدة ترعى أنظمة الطائرات العسكرية المسيرة الأمريكية المنشأ لجهة بيعها ونقلها واستخدامها في الخارج»، وذلك في التقرير الذي يحمل عنوان «سياسة الولايات المتحدة لتصدير أنظمة الطيران العسكرية المسيرة».

وذكرت الوزارة في تقريرها بأن «الولايات المتحدة هي رائدة التكنولوجيا العالمية في مجال تطوير ونشر» هذه الطائرات، مشيرة إلى أن «دولا أخرى بدأت باستخدام طائرات مسيرة عسكرية والسوق التجارية للطائرات المسيرة هي سوق ناشئة».

شروط أمريكا للتصدير

وضعت الولايات المتحدة، عدة شروط لتصدير تكنولوجيا «طائرات بدون طيار»، لبعض الدول، لم تذكر الخارجية الأمريكية أي من الدول التي تعتزم بيعها هذه الطائرات.

وتتلخص هذه الشروط وفقا، لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في:

1- تتفق عمليات بيع ونقل واستخدام الطائرات مع الخارج ومصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية الأميركية.

2- عمليات التصدير تتم عبر برنامج مبيعات عسكرية من حكومة إلى حكومة.

3- موافقة الدول المستقبلة للطائرات على بعض «تطمينات الاستخدام النهائي»، كما وصفه التقرير.

تحوّل كبير

يأتي هذه التحول بعد مراجعة استغرقت عامين وسط طلب متزايد من حلفاء الولايات المتحدة على النوع الجديد من الأسلحة الذي لعب دورا رئيسيا في التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق واليمن، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

التحول الكبير في سياسية تصدير السلح الأمريكي، كما وصفته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تسعى للاستفادة منه دولا حليفة للولايات المتحدة مثل ايطاليا وتركيا ودول خليجية عربية ستكون مهتمة جدا بشراء هذه الطائرات.

تطور صناعة «الطائرات بدون طيار»

شهدت صناعة «طائرات بدون طيار»، تطورا كبيرا في الـ15 عامًا الماضية.

حتى عام 2000 كانت الولايات المتحدة الأمريكية، المحتكر الوحيد لصناعة وتطوير هذه النوع من الطائرات، تطور الأمر فصارت الطائرات دون طيار لا ينتجها إلا 3 دول هي أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

وشهد عام 2010، مفاجأة الصين للعالم بالكشف عن 25 موديل جديد من الطائرات دون طيار.

وفي 2011، قدرت الأبحاث التي قامت بها الشركات والمعاهد البحثية بـ680 برنامجي بحثي على هذا النوع من التكنولوجيا المسلحة.

تقرير.. 76 دولة تملك طائرات بدون طيار

في عام 2012 أظهر تقرير لموقع «جولبال ريسرش» يقول أن هناك ما يقرب من 76 دولة تعمل على تطوير وتصنيع 900 نظام من نظم الطائرات بدون طيار.

وذكر التقرير أن تزايد عدد الدول التي تملك هذا النوع من الطائرات من 41 دولة في 2005 إلى 76 دولة في 2011.

ويرجع التقرير، سبب هذا الإقبال هو النجاح الذي أظهرته الطائرات خلال حرب أمريكا على العراق وأفغانستان، فقررت الدول الاستثمار في هذا النوع من الطائرات للمنافسة العسكرية والاقتصادية، من هذه الدول مصر وتونس والجزائر وسوريا والإمارات العربية المتحدة وإيران .

وتطورت الأمر، الآن، حتى وصل إلى إمكانية شراء طيارة صغيرة بدون طيار من خلال موقع «أمازون» للتسويق الألكتروني بمبلغ 250 دولار.