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المنيا تواصل استعداداتها للمؤتمر الاقتصادي لتنمية شمال الصعيد لبحث فرص الاستثمار

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المنيا تواصل استعداداتها للمؤتمر الاقتصادي لتنمية شمال الصعيد لبحث فرص الاستثمار المنيا تواصل استعداداتها للمؤتمر الاقتصادي لتنمية شمال الصعيد لبحث فرص الاستثمار

 

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن المعركة الحقيقية التي يجب أن نواجهها حاليا هي معركة “التنمية” في كافة القطاعات ، بهدف فتح آفاق الاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال وخلق فرص عمل حقيقية للشباب ،حيث تعاني محافظات الصعيد ، وتحديدًا المنيا من ارتفاع معدل البطالة، وهذا ما يستوجب تضافر الجهود لتوفير فرص عمل لائقة بالشباب .

وأوضح، أن المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه المحافظة خلال الفترة من 25-26فبراير الجاري ، يستهدف في المقام الأول العمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال استعراض فرص الاستثمار في محافظات شمال الصعيد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمركز المنيا للمؤتمرات ،والذي سيقام فيه المؤتمر ، حيث تواصل المحافظة الاستعدادات الخاصة ببدء أعمال المؤتمر، يشارك في المؤتمر محافظات الفيوم ،بني سويف، أسيوط والمنيا خلال الفترة من 25-26 الشهر الجاري.

وأكد المحافظ أن النتائج والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر سيتم عرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ ، حيث ستركز ورش العمل على مجالات الاستثمار الزراعي ، المناطق الصناعية ، المحاجر ، السياحة ، الاستثمار العقاري، بهدف تحديد مطالب وفرص الاستثمار وعرض رؤى مشتركة ومتكاملة لخريطة للاستثمار بمحافظات شمال الصعيد .

 

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