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شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع في ليبيا

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شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع في ليبيا شكري يلتقي بسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث الوضع في ليبيا

سامح شكري

في إطار مواصلة اتصالاته المكثفة في نيويورك في ضوء تطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا إلتقي سامح شكري وزير الخارجية فجر اليوم بتوقيت القاهرة بالسيد بان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة،حيث استعرض معه التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا في الفترة الأخيرة نتيجة إستشراء التنظيمات الإرهابية وعدم قدرة هناك على بسط سيطرتها ونفوذها ومكافحة الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال لقائه مع السكرتير العام أن مجلس الأمن يقع عليه العديد من المسئوليات وإنه يتعين عليه الإضطلاع بها في ضوء الوضع الخطير في ليبيا.

موضحا النظر في تمكين الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية من التصدي للإرهاب المستشري لاستعادة الاستقرار هناك وإتخاذ إجراءات منع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات الإرهابية.

وتطرق اللقاء مع السكرتير العام للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد،فضلا عن دعم مساعي الدول الإقليمية الراغبة في دعم الحكومة الليبية لفرض سلطتها،مركزا على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك.

كما أضاف المتحدث أن الوزير شكري كان قد استكمل لقاءاته مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين فضلا عن لقاءاته مع سفراء كل من المملكة العربية السودية والإمارات والبحرين،بالإضافة إلي التنسيق المستمر مع الأردن،الدولة العربية العضو غير الدائم في مجلس الأمن،وذلك في إطار التحضير للجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي ستعقد اليوم في الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك،حيث سيستمع المجلس أولا إلي إحاطة من برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ثم إحاطة من ويز الخارجية سامح شكري.

ومن وزير خارجية ليبيا السيد محمد الدايري قبل أن يجتمع المجلس في جلسة مغلقة للتشاور.

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