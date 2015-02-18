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هولاند لجنبلاط : فرنسا لن تذعن للظلامية

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هولاند لجنبلاط : فرنسا لن تذعن للظلامية هولاند لجنبلاط : فرنسا لن تذعن للظلامية

هولاند

تلقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، برقية شكر جوابية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ردا على الرسالة التي كان أرسلها له بعد حادثة “شارلي إيبدو”. وشكر الرئيس الفرنسي في برقيته النائب جنبلاط على “رسالة التعاطف والتضامن والأخوة في الوقت الذي تلقت فيه فرنسا ضربة في الصميم من خلال الإعتداء الوحشي والرهيب والبغيض الذي استهدف الدولة والديمقراطية”، بحسب جريدة النهار اللبنانية.

وأكد أن “الديموقراطية هي حرية التعبير، حرية التفكير، حرية الإبداع، وهي أيضا التعددية والتنوع”. وقال: “إن فرنسا لن تذعن للظلامية، وسوف أستمر في حمل قيمها الأساسية في الحرية والتسامح والعدالة والسلم على المستويين الوطني والدولي”.

كما تلقى جنبلاط برقية من وزير العدل الفرنسي السابق رئيس منطقة الألب-كوت دازور ميشال فوزيل، أكد فيها “أهمية العمل سويا والتعاضد لمواجهة الأزمة التي تطال العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني لحماية الجمهورية”.

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