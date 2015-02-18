ضبط راكبين حاولا تهريب 30 مفصلا طبيا و 4 خناجر بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء راكبين حاولا تهريب 30 مفصلا طبيا قيمتها ربع مليون جنيه و 4 خناجر محظور حيازتها لدى وصولهما من تركيا واليمن وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين .

اثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة التركية القادمة من إسطنبول إشتبه محمد عبدالباقى رئيس قسم الجمرك فى الراكب “س . م” تبين من جواز سفره أنه غادر البلاد قبل يومين فقط وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 30 مفصلا طبيا قيمتها 250 ألف جنيه ، بينما ضبط حسام أبوالفضل مأمور الجمرك راكبا يمنيا حاول تهريب 4 خناجر محظور حيازتها لدى وصوله على الطائرة المصرية من صنعاء ، وأمر أحمد حسن عبدالمجيد وكيل الوزارة لجمارك المطار بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين لهما.