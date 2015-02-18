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المؤتمر الدولي الأول للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع يواصل فعالياته بالأقصر

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المؤتمر الدولي الأول للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع يواصل فعالياته بالأقصر المؤتمر الدولي الأول للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع يواصل فعالياته بالأقصر

18 فبراير 2015 | 12:44 مساءً

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 جامعة جنوب الواديواصل المؤتمر الدولي الأول للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي فعالياته، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والسفير سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أحمد عرابي عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إن 99 باحث من دول والأدرن والعراق وألمانيا يشاركون فى المؤتمر بأبحاث في مجال الفنون البصرية وعلومها وفلسفاتها لتغطي محاور المؤتمر التي تهدف إلى وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها المجتمع الانساني في مصر والعالم وكيفية تفعيل دور الابداع العلمي والفني في وضع حلول مناسبة للتنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والعلمية وتطبيقاتها التكنولوجية وقيمتها الثقافية الرفيعة.

كانت فعاليات المؤتمر قد اطلقت امس بمدينة الأقصر  بحضور  الدكتور منصور النوبي المستشار الثقافي السابق بالسفارة المصرية باليمن و الدكتور صالح عبد المعطي عميد السياحة والفنادق بالأقصر والدكتورة آن كريفتنج أستاذ تصميم الخدمات الزائر بكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

2015-02-18

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