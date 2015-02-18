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محافظ قنا يتفقد مبنى الوحدة المحلية بمركز قوص

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ قنا مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص لمتابعة انتظام سير العمل وأعطي تعليماته بإحالة مخالفات سجلات الحضور والانصراف للتحقيق حيث تبين بعد مراجعة السجلات عدم توقيع 109 من العاملين بخانة الانصراف .

وأثناء الزيارة استمع المحافظ لعدد من المواطنين الذين تضرروا من سوء حالة الخبز المنتج من مخبز الشيخ رمضان،  وعلي الفور قام الهجان بجولة مفاجئة على المخبز، وانتقد المحافظ سوء حالة المنتج من الخبز وسوء حالة المخبز من الداخل، وأعطي تعليماته بنقل مدير إدارة تموين قوص ومدير مكتب تموين قوص من مواقعهم نظرا لتقصيرهم في التفتيش علي المخابز .

وأمر بتكليف لجنة من الرقابة التموينية بمديرية بمتابعة جميع المخابز بدائرة مركز ومدينة قوص ومدي مطابقة الخبز المنتج للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، كما أشار إلى أنه سيتم تكليف مكتب الصحة والسلامة المهنية بقنا بمراجعة جميع مخابز قوص .

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