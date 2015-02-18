رئيس المصرية للمطارات : منح فرصة أخرى للمتخلفين عن اختبارات الشركة

صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات انه لم يصل للشركة حتى الان أى نتائج عن الأختبارات للوظائف التي تقدم لها ١٧ الف شاب، وقال “أن التأخير من المعاهد المختصه الغير تابعة للشركة أو الوزارة تأكيداً منا على نزاهة الأختبار لأسباب فنية وليس للشركة أى دخل”.

وأكد اللواء الوصال مليجى مدير عام تخطيط وتنمية القوى البشرية أنه فور ورود نتائج الأختبارات سيتم إخطار جميع الناجحين لدخول المرحلة الثانية من الإختبارات وهى أختبارات (التخصص) و (المناظرة) تحت إشراف نخبة من المختصين بالشركة وقياداتها، علما أنه يوجد عدد كبير لم يذهب للأختبار سيتم إعطائهم الفرصة كاملة للإختبار نظراً لأهتمام الشركة وحرصها على مستقبل جميع المتقدمين للوظائف المعلن عنها.