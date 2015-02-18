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رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط تحسباً لحدوث سيول

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رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط تحسباً لحدوث سيول رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط تحسباً لحدوث سيول

 

محافظة اسيوط

 

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحسباً لحدوث سيول وكلف وكلاء وزارات الري والصحة والتموين والشئون الاجتماعية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكدت الدكتورة عزة تاج الدين وكيل وزارة الري بأسيوط أن اللجان المشكلة بجميع المراكز والقرى قامت بالمرور على مخرات السيول للتأكد من عدم وجود معوقات أو مخلفات في مجرى المخرات لسرعة تصريف مياه السيول.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من العقاقير والأدوية متوفر بالمستشفيات العامة فضلاً عن تجهيز وحدات الإسعاف الطائر لمواجهة أي أحداث تنتج في حال حدوث سيول.

وتابع محمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أن تم مراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة معسكرات الإيواء وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين
> والفراش والتموين والأدوية تحسبا لحدوث أي طارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة.

وأضاف صالح عبد الله وكيل وزارة أنه تم المرور على جميع المخابز للتأكد من وجود خزانات مياه ومولدات كهرباء احتياطية ضماناً لاستمرار
> إنتاج الخبز في حال انقطاع الكهرباء والمياه، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة المحطات تحسباً لحدوث سيول.

وأشار حمادة المطراوي مدير إدارة المرور بأسيوط، أنه تم تحديد طرق بديلة في حال حدوث سيول وانقطاع السير على إحدى الطرق بالتنسيق بين الوحدات المحلية وهيئة الطرق لتيسير عملية الإنقاذ في المناطق المنكوبة وعدم حدوث اختناقات مرورية.

وأكد فكري ثابت سكرتير عام المحافظة المساعد، أن غرف عمليات مديريات الخدمات ومجالس المدن والقرى تعمل على مدى الـ 24 ساعة يوميا وتقوم
> بإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في حال حدوث أية أحداث.

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أونا

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