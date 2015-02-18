دفاع”الهروب من وادي النطرون” يدفع بعدم قبول الدعوى .. والقاضي : “إنت كده بوظت القضية”

استهل المحامي أسامة الحلو دفاع كل من السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد امين واحمد دالة امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القضية المعروفة اعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ودلل على ذلك لإنعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره ، مؤكدا أنه لايجوز التفويض فيه من الجمعية العامه صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية ، كما دفع بإنعدام كافة الاجراءات والتحقيقات التى باشرها قاض التحقيق وإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى .

وعقب القاضى على الدفاع قائلا ” ده أنت بالدفع ده كده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك ”

> والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.