وزير الصحة يلتقي رئيس جراحي البحرية الأمريكية لبحث العلاقات المتبادلة بين البلدين

التقى الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، رئيس الجراحين بالبحرية الأمريكية مات ناثن والوفد المرافق له، والدكتورجون جيلستاد – رئيس وحدة الابحاث الطبية بالقاهرة “النامرو 3″ بالبحرية الأمريكية، أمس الثلاثاء بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وتناول الطرفان العلاقات المتبادلة بين وزارة الصحة والسكان والنامرو 3 والتي تتمثل في تقديم الدعم التقني والمعملي للترصد وتشخيص الأمراض المعدية الأكثر انتشاراً بجمهورية مصر العربية مثل فيروس الانفلونزا والفيروس الكبدي الوبائي بي وسي وكذلك الأمراض المستحدثه التي تهدد الشعب المصري مثل وباء الكورونا والايبولا .

وأشاد معالي الوزير بأهمية تقديم الدعم التقني لوزارة الصحة والسكان لإنشاء معامل ذات مستوى حماية بيولوجية من الفئة الثالثة وكذلك إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المواد البيولوجيه الخطره بهذه المعامل.

وتم الإشارة إلى التعاون بين وزارة الصحة والسكان والنامرو 3 وكذلك الهيئات القومية والدولية للوقاية والحد من انتشار الفيروسات الكبدية الوبائية من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة وعلاج الفيروسات الكبدية والتي تم تدشينها في سبتمبر 2014 .

وعبر السيد مات ناثن عن سعادته بالتعاون بين النامرو 3 ووزارة الصحة والذي أمتد لأكثر من 7 عقود وأشاد بالمهارة والخبرة التى يتميز بها العلماء والباحثون المصريون وكذلك قام بتقديم الشكر لإتاحة الفرصة لدراسة الأمراض التي تهدد كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك سائر دول العالم.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون المثمر بين البلدين وتعزيز الخبرات المحلية في مجال الأبحاث المشتركة والتي تهدف إلى الكشف عن عوامل الخطورة والمسببات للعديد من الأمراض التي تواجه مجتمعاتنا في الوقت الحاضر.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال أكثر العلماء تميزاً للعمل في النامرو 3 وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المعدية في مصر.