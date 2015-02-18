«اتحاد العمال» يطالب «العمل الدولية» بتقصي أوضاع العمالة في ليبيا

طالب اتحاد عمال مصر، منظمة العمل الدولية، بالتحرك الفوي السريع، لتشكيل لجنة تقصي حقائق عن أوضاع العمال الأجانب في ليبيا، وخاصة العمال المصريين، وتوفير طرق أمنة لخروجهم تحفظ كرامتهم وتصون أرواحهم، وذلك في ظل الخطر الذي يهدد العمالة المتواجدة على الأراضي الليبية، بسبب الصراع الدائر هناك.

وأكد الاتحاد في خطاب أرسله، الأربعاء، إلى جاي ريد، مدير المنظمة في جنيف، إن طلب الاتحاد يستند إلى الاتفاقيات الدولية، التي تسمح لأي إنسان بحرية الحركة والتنقل، للبحث عن لقمة عيش شريفة، إلا أنه في ظل الأوضاع المتدهورة في ليبيا، فقد تعرض العمال المصريين للذبح بطرقة لا يقبلها شرع ولا دين.