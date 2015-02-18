خدمات إقامة دبي ذكية 100 ٪خلال أشهر

أكد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي ان كافة خدمات الادارة ستتحول الى ذكية بالكامل خلال أشهر قليلة وذلك بهدف التسهيل على الجمهور وتماشيا مع توجهات الحكومة الذكية لافتا الى ان الادارة تحولت بنسبة 80% الى التحول الالكتروني وما يقارب من 50% من التحول الذكي، منوها الى أن العمل جار حاليا لتحويل كافة خدمات الادارة إلى ذكية بالكامل وهذا ما سيحدث قريبا، وانه يمكن استخدام تطبيقات الهاتف الذكي على الاندرويد والابل.

معايير عالمية

ومن ناحية اخرى اكد اللواء عبيد انه يجب على الشركات السياحية الاهتمام بالبرامج المقدمة للزوار والسائحين بدلا من الاهتمام بالمتاجرة بالتأشيرات لافتا الى ان السياحة في الامارات تتناسب مع كافة المستويات وفقا للمعايير العالمية، وان التركيز خلال المرحلة المقبلة على بناء الفنادق من فئة 4 او ثلاث نجوم نظرا لنوعية السياحة القادمة الى الدولة.

السياحة في دبي

وقال اللواء عبيد في تصريحات خاصة لـ«البيان» انه بتوجيهات اللواء محمد احمد المري مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي يتم الاجتماع بشكل دوري مع الشركات السياحية والفنادق في دبي وذلك للوقوف على اهم المعايير التي يجب تطبيقها وتذليل العقبات والتحديات امامهم، الا ان بعض هذه الشركات تقوم على بيع التأشيرات اكثر من الاهتمام بالجانب السياحي وهو الامر الذي يفاقم من وجود مخالفين من الاشخاص القادمين بتأشيرة سياحة للبحث عن عمل، وان القانون منع تحويل السياحة الى عمل واستوجب مغادرة الدولة.

تطور الطيران

وافاد اللواء عبيد بان الامارات تتمتع بموقع جغرافي متميز وان نصف سكان العالم يمكنهم التوجه الى الدولة في غضون 5 ساعات فقط، وبفضل تطور شركات الطيران اصبحت الدولة مقصدا للعديد من انواع السياحة، وهو الامر الذي يجب ان يترجم الى برامج سياحية حقيقية، وان الشركات الكبرى تتمكن من تحقيق ارباح جيدة عبر حجوزات الفنادق والطيران والبرامج السياحية، وان هذه الشركات لها دور كبير في تقليل اعداد المخالفين في الدولة اذا قامت بالدور المنوط بها.

إرشادات مهمة

ودعا اللواء عبيد القادمين الى الدولة خاصة للمرة الاولى إلى مراجعة الصفحة الخلفية للتأشيرة والتي تتضمن اهم الارشادات والقوانين التي تجنب الشخص المخالفة او التعرض للمساءلة القانونية، لافتا الى ان التعليمات مكتوبة بخمس لغات هي العربية والانجليزية والاردو والروسية والصينية للتسهيل على زائري الدولة والراغبين في الاقامة بها، وان الاغلبية العظمى خاصة من الجنسيات العربية والآسيوية لا يقرأون هذه التعليمات الهامة.

صلاحيات التأشيرة

واشار اللواء عبيد الى ان الارشادات تتضمن صلاحية اذن الدخول لمدة 60 يوما من تاريخ الاصدار، وان مدة الزيارة الطويلة 90 يوما غير قابلة للتجديد، والزيارة القصيرة 30 يوما غير قابلة للتجديد، وان اذن الدخول للعمل او الاقامة صالح لمدة 60 يوما من تاريخ الاصدار والبقاء لمدة 60 يوما لتثبيت الاقامة او الالغاء او المغادرة خلال هذه المدة، وان اذن الدخول لمهمة العمل 90 يوما صلاحيته 14 يوما من تاريخ الاصدار والبقاء لمدة 90 يوما وانه على حامله مغادرة الدولة او التمديد لمدة سابقة خلال 7 ايام، فيما حدد القانون اذن دخول المهمة 14 يوما صلاحيته 14 يوما من تاريخ الاصدار وغير قابل للتمديد، فيما حدد اذن دخول للسياحة 60 يوما من تاريخ الاصدار والبقاء 30 يوما من تاريخ الدخول ويجوز تمديده مرة واحدة لمدة مماثلة.