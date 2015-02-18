ليلة_الابطال - بازل ضد بورتو.. مواجهة مصرية جزائرية جديدة

عندما يلتقي بازل وبورتو مساء الأربعاء بدوري الأبطال، سيواجه الثنائي المصري محمد النني وأحمد حمودي اللاعب الجزائري ياسين براهيمي.

فبعد مواجهة الجناح المصري محمد صلاح والمهاجم الجزائري إسلام سليماني بالدور الأول من البطولة، تتجدد المواجهة المصرية-الجزائرية بالدور ثمن النهائي حين يلعب النني وحمودي مع بازل أمام أفضل لاعب إفريقي عام 2014 في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) ياسين براهيمي، مع فريقه البرتغالي بورتو.

صلاح والذي رحل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة يناير الماضي..واجه مهاجم "الخضر" الأول، إسلام سليماني في دور المجموعات حين تقابل تشيلسي مع سبورتينج لشبونة.

المهاجم صاحب الـ14 هدفا مع منتخب الجزائر لعب المباراتين أمام تشيلسي..وواجه محمد صلاح في كلتا المرتين..

شارك صلاح كبديل في لقاء الذهاب بالبرتغال والذي فاز به الزرق 1-0..وشارك أساسيا لمدة 71 دقيقة في مباراة العودة التي فاز بها النادي الإنجليزي أيضا 3-1.

ثنائي بازل النني وحمودي، الذي تأهل في المركز الثاني بمجموعة ريال مدريد على حساب كل من ليفربول ولودوجوريتس البلغاري، سيواجه بورتو الذي تأهل كبطل للمجموعة الثامنة بأربعة انتصارات وتعادلين.

ويعد النجم الجزائري ياسين براهيمي هو ثاني هدافي الفريق البرتغالي في البطولة برصيد أربعة أهداف بعد الكولومبي جاكسون مارتينيز الذي سجل خمسة أهداف.

ثلاثة أهداف من الرباعية التي سجلها براهيمي كانت في مرمى باتي بوريسوف البيلاروسي في أول لقاءات بورتو بالبطولة..إذ أصبح صاحب الـ25 عاما أول لاعب عربي يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

إنجاز رمزي

وفي هذه المواجهة سيأمل النني وحمودي في تكرار إنجاز النجم السابق هاني رمزي والذي كان المصري الوحيد الذي يشارك في ربع النهائي دوري الأبطال..حين ودع أمام بايرن ميونيخ موسم 1997-1998 مع فريقه كايزرسلاوترن.

يذكر أن بازل يلعب للمرة الثانية فقط في هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ غادر من هذا الدور موسم 2011-2012 أمام بايرن ميونيخ.

بينما عبر بورتو الدور ثمن النهائي مرة وحيدة من ست مرات وصل فيها لهذه المرحلة في المواسم العشرة الأخيرة.

وكانت تلك المرة أمام أتليتكو مدريد موسم 2008-2009، بينما ودع لآخر مرة من دور الـ16 على يد مالاجا موسم 2012-2013.