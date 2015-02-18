ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الصيدليات بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الصيدليات، وذلك لكثرة بلاغات سرقة الصيدليات فـي الآونة الأخيرة والاستيلاء علي بعض الأدوية منها بأسلوب المغافلة وأخرها واقعة المحضر رقم 1250 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2015 عن بلاغ المدعو محمد أحمد السيد محمد 24 سنة صيدلي بقيام شخص مجهول بالشروع فـي سرقة بعض الأدوية من الصيدلية ملكه إلا أنه لاذ بالفرار وبصحبته شخص آخر بسيارة ملاكي.

وتم وضع خطة بحث هادفة كان من أهم بنودها فحص الصيدليات بدائرة القسم للوقوف علي جميع الجرائم التي ارتكبت بذات الأسلوب ، فحص ذوي السوابق الإجرامية والمشهور عنهم ارتكاب حوادث مماثله ، تنشيط مصادر المعلومات السرية وصولاً لأي معلومة تفيد في كشف غموض تلك الوقائع ،إعادة مناقشة المجني عليه المذكور.

وتوصلت جهود فريق البحث إلـي أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كلاً من مدحت لطفـي محمد أحمد 45 سنة مصرفـي بأحد البنوك، ويقيم دائرة مركز طهطا ، شريف محمود عبد العال أحمد سن 30 حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج مستخدمين فـي ذلك السيارة رقم 74041 ملاكي سوهاج ملك المتهم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث أسفرت عن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والتصرف فـي متحصلات السرقة وشراء المواد المخدرة لإدمانهما الهروين المخدر، واعترفا بارتكاب واقعة سرقة بعض الأدوية بطريق المغافلة من أحدى الصيدليات الكائنة بمدينة ناصر – دائرة القسم لصحابها المدعو مصطفي خلف بدري عبد المولي 28 سنة مفتش آثار – ويقيم دائرة القسم وأنه لم يقم بالإبلاغ وتم استدعائه وأيد مضمون ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1251 جنح القسم لسنة 2015، وواقعة سرقة بعض الأدوية بطريق المغافلة من أحدى الصيدليات الكائنة بشارع الجلاء – دائرة القسم لصحابها المدعو جورج لبيب فخري لبيب 36 سنة صيدلي – ويقيم دائرة القسم وأنه لم يقم بالإبلاغ وتم استدعائه وأيد مضمون ما سبق – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1252 جنح القسم لسنة 2015- واقعة سرقة بعض الأدوية بطريق المغافلة من أحدى الصيدليات الكائنة بشارع المروة – دائرة القسم لصحابها المدعو صلاح الدين عبد الرحمن أحمد 26 سنة صيدلي – ويقيم دائرة القسم وأنه لم يقم بالإبلاغ وتم استدعائه، وأيد مضمون ما سبق – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1253 جنح القسم لسنة 2015، وواقعة سرقة بعض الأدوية بطريق المغافلة من أحدى الصيدليات الكائنة بشارع النيل الغربي– دائرة قسم أول سوهاج لصحابها المدعو أحمد صبري مختار أبو شامه 25 سنة صيدلي – ويقيم نجع سليمان حمد – دائرة مركز أخميم وأنه لم يقم بالإبلاغ وتم استدعائه وأيد مضمون ما سبق – تحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال القسم

وأضاف المتهمون بأنهما قاما بالتصرف فـي المسروقات ببيعها لكلاً من ف ص 62 سنة صيدلي وصاحب صيدلية الكائنة بشارع الجلاء – دائرة القسم

> ، ر أ 41 سنة صيدلانية وصاحبة صيدلية الكائنة بشارع الشريف – دائرة القسم، وتم استدعاء الأخيرين واعترفا بشراء تلك الأدوية ونفيا علمهما بكونها من متحصلات جرائم سرقة تم ضبط جميع المسروقات والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال قسم ثان سوهاج وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.