الأمن السوداني يصادر أربع صحف بعد طباعتها

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني (التابع للرئاسة) الأربعاء، نسخ أربع صحف يومية خاصة، بعد طباعتها، بينها ثلاثة تتعرض لنفس الإجراء للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، بحسب ما أفاد به صحفيون.

وقال ضياء الدين بلال، رئيس تحرير صحيفة (السوداني)، لوكالة الأناضول، إن “الأمن صادر نسخ الصحيفة من المطبعة بعد طباعتها دون إبداء أية أسباب”.

كما صادر الأمن، صحيفة (المجهر السياسي)، بحسب رئيس تحريرها، صلاح حبيب الذي قال للأناضول، إن المصادرة تمت “دون إبداء أية أسباب تذكر”.

وإلى جانب “السوداني”، و”المجهر السياسي”، صادر الأمن أيضاً، صحيفتي “الانتباهة”، و”التغيير”، حسبما أفاد صحفيون يعملون بهما، للأناضول.

وصحف “السوداني، والمجهر السياسي”، و”الانتباهة”، تتعرض لنفس الإجراء اليوم للمرة الثانية خلال يومين.

وكان الجهاز الأمني نفسه، صادر، أمس الأول الإثنين، نسخ أكثر من 10 صحف خاصة، بعد طباعتها، في سابقة هي الأولى من نوعها، دون تقديم أسباب، بحسب ما قاله رؤساء تحرير وصحفيون لوكالة الأناضول، حينها.

والصحف التي صودرت، هي “التيار”، و”السوداني”، و”الانتباهة”، و”ألوان”، و”الوطن”، و”أول النهار”، و”المجهر السياسي”، و”آخر لحظة”، و”الأهرام اليوم” و”الصيحة”، “أخبار اليوم”.

ويتهم صحفيون جهاز الأمن والمخابرات، باعتقال صحفيين، وتعليق صدور صحف لفترات متفاوتة ومصادرة نسخها بعد طباعتها دون أحكام قضائية.

وعادة، لا يعلق الجهاز على هذه الاتهامات، لكن قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم عادة ما يؤكدون التزامهم بكفالة الحريات الصحفية، لكنهم يحذرون الصحف من التعرض للقضايا التي “تمس الأمن القومي”.

ويحتل السودان المرتبة 172 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود.