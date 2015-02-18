بعد تحقيق «المصري اليوم».. وزير الزراعة يُقيل رئيس «بحوث الصحراء»

قرر الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إقالة الدكتور محمد عيسي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وتعيين الدكتور أحمد يوسف، رئيس شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية رئيسا للمركز، طبقا للقرار رقم 213 لسنة 2015.

وأثبتت تحقيقات اللجان المشكلة من وزير الزراعة لفحص مخالفات الرئيس السابق، مخالفته للقرارات والقوانين المنظمة للعمل، وصرف 150 مكافأة خلال الفترة من إبريل حتى ديسمبر الماضيين، بواقع ٣٠٠ ألف جنيه زيادة عن الحد الأقصي للأجور، البالغ ٤٠ ألف جنيه شهريا، دون أن تلاحظ الجهات الرقابية تلك التجاوزات، وتقدم العاملون بالمركز بشكاوى إلى وزير الزراعة، الذي قرر التحقيق فيها وتشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية بالمركز، وانتهت اللجنة إلى حصول رئيسه السابق على هذه المكافآت.

وكانت «المصري اليوم» كشفت بالمستندات في عددها الصادر 8 يناير الماضي، أن المكافآت خصصت لرئيس مركز بحوث الصحراء السابق عن أعمال لا ترتبط بعمله كرئيس للمركز، ولكن بأعمال لإدارات مختلفة، في وقت يعانى المركز من أزمة مالية أجلت صرف المكافآت العاملين، خاصة الذين يعملون في خطوط المواجهة بمناطق انتشار الإرهاب، مثل محطة بحوث الشيخ زويد، كما لم تصرف أية رواتب للعاملين المؤقتين بالمحطات البحثية في سيناء وتوشكى ومطروح وسيوة.

وطبقاً للمستندات، فإن رئيس المركز السابق، الذي يعمل على درجة وزير، طبقا للهيكل الإدارى للدولة، حصل على مكافآت نظير «أعمال الفك والتركيب وشحن أجهزة التكييف وصيانة لأجهزة الكمبيوتر وملحقاته، والمشاركة في المناقصات الخاصة بشراء وصيانة ماكينات التصوير وشراء الأحبار».

وحصل «عيسي» على مكافآت أخرى نظير أعمال صيانة شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنجارة والنقاشة بالمركز والمحطات التابعة، و«الجهد المبذول في الإجراءات الأمنية، وتواجده يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر الماضي على مدار ٤٨ ساعة بالمركز»، وتنفيذ وإنشاء خط مياه رئيسي، وتركيب طلمبة مياه، وعمل مظلتي حديد لها وللمعدات الزراعية، وزراعة ١٥ فدانا بالموالح والمانجو، وإنشاء ٢ صوبة وزراعتها بالخضر، وزراعة ٢٠٠ «فسيلة» نخيل بمحطة بحوث بالوظة بسيناء، وأيضا مجهودات إنهاء صيانات خفيفة وثقيلة للسيارات ومأموريات داخلية وخارجية.